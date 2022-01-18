Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.
Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içindeki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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