Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.
Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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