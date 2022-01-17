Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize geri bırakıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda sardalya avına çıkan gırgır teknesinin ağına pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Ağla birlikte tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı.
Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı.
Bir süre sona toplanan ağlarda yaklaşık 1 metre uzunluğunda 2 köpek balığı çıktı. Pamuk cinsi köpek balıkları balıkçılar tarafından denize bırakıldı.
Tekne kaptanı Naci Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi.
Tekrar denizle buluşan köpek balıkları teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Balıkçılık Çanakkale Köpek
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