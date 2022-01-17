Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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