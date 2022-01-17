Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta refüje çaparak devrilen otomobildeki Haydar Kale ambulansta hayatını kaybetti.
49 yaşındaki Özgür K'nın kullandığı otomobil, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Küçükyapalak Mahallesi yol ayırımında refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 27 yaşındaki Haydar Kale 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kale, ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Kale'nin yaklaşık 15 yıl önce babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Polis Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:45
- 22:59
- 22:52
- 22:48
- 22:19
Sıradaki Haber
Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz