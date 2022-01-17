Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki Emine Küçük için arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale’nin Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük'ün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Küçük'ün son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.
Etiketler: AFAD Çanakkale Jandarma Genel Komutanlığı
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