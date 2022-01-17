Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı. Bu talep üzerine büyük sevinç yaşayan çocuklar, eğlencelerine kaldıkları yerden devam etti.

Kastamonu Belediyesi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede büyük beğeni aldı.

Çocukların talebini yerine getiren kepçe operatörü Ümit Yıldız, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve yardımcıları, kızakla kayan çocukları ziyaret etti.

Çeşitli hediyeler dağıtan Vidinlioğlu, poşetlerle kayan çocukların neşesine ortak oldu.

Başkan Vidinlioğlu, meteorolojik verilere göre yarın daha fazla kar yağışının beklendiğini ve bu alanın yine temizlenmeyerek çocukların kayması için bırakılacağını söyledi.

Çocuklara Ilgaz Dağı'nda kayak sözü

Ayrıca Vidinlioğlu, kızak ve poşetlerle kayan çocukları yarıyıl tatilinde Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya götürme sözü de verdi:

"İnşallah çocuklarımızı karne tatilinde bu mahalledeki çocuklarımızı, taşıyabilirsek diğer çocuklarımızı da Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya götüreceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek lazım. Onlar için ne yapsak az."

Bunun üzerine çocuklar, büyük sevinç yaşayarak hem belediye personeline hem de Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na teşekkür etti.

"Kepçeci abiye teşekkür ediyoruz"

Kepçe operatöründen yolun temizlenmemesini isteyen Arda İsa, "Biz burada kayıyorduk, baya da kar yağıyordu. Kepçeci abi gelmişti burayı kazımak istiyordu. Bizde kepçeci abiye lütfen abi burasını kazıma dedik. O da bizi kırmayıp burasını kazımadı. Biz de çok mutlu olduk, hala burada kayıyoruz" dedi.

Kızakla kayan çocuklardan Erdem Efe Berkant da ise şunları söyledi:

"Dün buraya kepçeci abi geldi. Burayı kazıması gerektiğini ve şikayetler geldiğini söyledi. Biz burasını kazımasını istemedik. Kepçeci abiden rica ettik, lütfen kazıma dedik. Kepçeci abi 'tamam' diyerek kazımadı, anlayışları için çok teşekkür ediyoruz."