Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Canan Işık ile boşanma aşamasında oldukları öğrenilen M.I. arasında tartışma çıktı. M.I., Canan Işık’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak katledilen Canan Işık’ın 18 Ocak Salı günü boşanma davasına katılacağı öğrenildi.