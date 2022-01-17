Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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