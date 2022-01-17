Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan Ferhat Can arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.
Kent merkezi Osmangazi Mahallesinde 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan 38 yaşındaki Ferhat Can'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, akşam saatlerinde Ferhat Can'ın yaşadığı eve geldi.
Camdan evin içini kontrol eden arkadaşları, Ferhat Can'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine Ferhat Can'ın yaşadığı eve ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeninin yanında şırınga bulunduğu tespit edilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Etiketler: Ambulans Kırıkkale Polis Uyuşturucu
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