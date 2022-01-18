Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden kamyon, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı.

Olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik şeridi çeken polis ve jandarma ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.