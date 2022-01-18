Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 06:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden kamyon, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı.
Olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik şeridi çeken polis ve jandarma ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.
Etiketler: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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