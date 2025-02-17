İstanbul'da otomobil viyadükten düştü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi.

Eren B.'nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra iki yol arasında bulunan viyadükteki boşluktan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarından sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.