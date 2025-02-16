Polis köprüde kalan aracı itti, trafiği önledi

Motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün TEM güney istikametinde cipin arıza yaptığını tespit etti.

Trafik güvenliğini sağlamak için önlem alan polis memuru, aracı köprünün çıkışına kadar itip emniyetli bir alana çekti.

Sürücü, polise duyarlılığı ve yardımı için teşekkür etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arıza yapan cipi, polis memurunun iterek güvenli alana götürdüğü görülüyor.

Bakan Yerlikaya'dan tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi. Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi.

Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.