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Türkiye
AA 16.02.2025 22:07

Aydın sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarının başlattıkları iş bırakma eylemi nedeniyle çöp toplama hizmetleri aksadı.

Aydın sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Efeler Belediyesinin Ovaeymir Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

İşçiler olarak her zaman Aydın halkının yanında olduklarını belirten Özhan, "Aydın'ın her metrekaresini temizleyerek, emeğimizin gücünü verdik. Sizlerden şunu istiyoruz: Burada gördüğünüz kardeşleriniz Aydın halkının kardeşleri, sizlerden isteğimiz bu kardeşlerinize destek olmanız." dedi.

Dün itibarıyla 8 bin lira maaş aldıklarını öne süren Özhan, "Emeğimizin karşılığını alamadık, burada çalışan arkadaşlarımız 3-4 aydır izin kullanmıyorlar. Yaz kış demeden görevlerini yerine getiriyorlar ama maaşlarını alamıyorlar." diye konuştu.

Aydın sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

Belediyeden açıklama

Efeler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise işçilerin grev kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Efeler Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimlerini harekete geçirerek temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 18 çöp kamyonu, grevin ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkarak çöp toplama işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Belediye ekipleri, kent genelinde hijyenin sağlanması için özveriyle çalışırken, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir aksaklığın yaşanmasına izin vermiyor."

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Aydın sokakları çöp yığınlarıyla doldu

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