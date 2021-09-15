Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yüzme havuzunun temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.
Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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