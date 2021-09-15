Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırdaki meyve ve sebzeler yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki meyve ve sebzeler yola saçıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
M.T. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarpıp devrildi.
Meyve ve sebzeler yola saçıldı
Devrilmenin etkisiyle tır sürücüsü M.T. yaralandı, tırda yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola saçılan meyve ve sebzeler, bazı sürücülerin yardımıyla toplanarak kasalara konuldu.
Tırdan yola sızan mazot da karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza nedeniyle yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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