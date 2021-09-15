Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisi yakınlarında Hasan Büyüktemiz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Sevim, Selma ve Merve Büyüktemiz yaralandı.
Ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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