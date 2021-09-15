Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'daki hortum böyle görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Sahile gelen vatandaşlar denizde oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
Rüzgar ve kapalı havanın etkili olduğu Karasu ilçesi Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Kum fırtınası oluştu
Bir süre sonra sahil şeridinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle kum fırtınası meydana geldi. Metrelerce havaya kalkan kum kümeleri ilçe merkezinden de görüldü.
Bu arada hortumun oluştuğu anlar vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.
Etiketler: Fırtına
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