Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi, Akçakoca Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sonucunda, küçük boyda avlanmış 602 kilogram balık tespit edildi.

Balıklara el konuldu

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan teknelere küçük boyda su ürünleri satışı yaptığı için para cezası kesildi ve balıklara el konuldu.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, balıkçıların su ürünleri avcılığında kurallara uyması için denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.