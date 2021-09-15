Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Midyat-Şırnak kara yolunda şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Durdurulan tırdan 69 düzensiz göçmen çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz