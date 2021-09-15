Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan tırdan 69 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tırdan 69 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan inceleme sonucu tırın Van'dan İstanbul'a düzensiz göçmen taşıdığı belirlendi, sürücü gözaltına alındı.
İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan T.K. idaresindeki tır, D-100 kara yolunda polis ekiplerince durduruldu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin bulunduğu belirlendi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Afganistan Pakistan
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