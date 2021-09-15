Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 3-13 Eylül'de Çubuk, Altındağ, Ankara-Eskişehir Yol Kontrol Noktası ve Şereflikoçhisar'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 24 kök kenevir bitkisi, 2 gram bonzai, 17 gram eroin, 45 gram metamfetamin ve 2 bin 480 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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