Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da lüks yatta çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.
Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yangın
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