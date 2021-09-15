Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u valilik binası önünde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve diğer yetkililer karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Muş, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları ile ilgili toplantıya katıldı.