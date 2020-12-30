İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" konularıyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, ticareti yasak olan 3 metre uzunluğunda piton ile 1,25 gram esrar ele geçirildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, adreste bulunan piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.