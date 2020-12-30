Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinde kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 85 bin lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 85 bin lira para cezası verilen 27 kişi hakkında kumar oynadıkları için de adli işlem yapıldı.
Ayrıca, üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen C.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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