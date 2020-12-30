İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 85 bin lira para cezası verilen 27 kişi hakkında kumar oynadıkları için de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen C.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.