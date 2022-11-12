Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti
İstanbul Arnavutköy'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinleri, kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Karaburun Mahallesi Elmalı Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı.
Yükselen alevlere aldırmayan bazı bina sakinleri, çatıya çıkarak yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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