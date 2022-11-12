Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sokakta yürüyen kişiye bir araçtan ateş açıldı
[Fotograf: İHA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişiye bir araçtan ateş açıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken, kaçan zanlı ve zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Mahfesığmaz Mahallesi 79065. Sokak'ta yürüyen 38 yaşındaki Adnan Kaya'ya arkasından gelen otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü tespit etti.
İncelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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