Köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.