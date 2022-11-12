Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 01:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da çıkan yangın evi küle çevirdi
[Fotograf: İHA]
Çorum'da merkeze bağlı Kireçocağı köyünde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Haberler
- 03:17
- 03:06
- 02:49
- 02:34
- 02:19
Sıradaki Haber
Boğazına şeker kaçan çocuğun kurtarılma anı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz