Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmelerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 71 düzensiz göçmeni kurtardı.

Pamucak sahili açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan Selçuk ilçesi Pamucak sahili açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvelik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.