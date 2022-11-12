Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege açıklarında Yunan unsurlarının geri ittiği 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Ege açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmelerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 71 düzensiz göçmeni kurtardı.
Pamucak sahili açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
Öte yandan Selçuk ilçesi Pamucak sahili açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvelik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Ege Denizi Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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