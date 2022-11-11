Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da evde çıkan yangında 2 öğrenci dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde kalan üniversite öğrencileri Eren E. ve Emirhan G. yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen Eren E. ve Emirhan G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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