Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Birçok eser ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda birçok eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği görevlileri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
İlçedeki bir ikamette yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca, kınında hançer, bakır kepçe, pirinç havan, bakır biblo, büyük ebatta kaşık, vazo, bakır tepsi, ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Tarihi Eser
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