Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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