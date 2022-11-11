İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, 2 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.