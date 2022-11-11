Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 milyon kaçak sigara ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de emniyet ekipleri 2 milyon kaçak sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, 2 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık
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