Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi Konarlı köyünde, saat 20.02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 6,99 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2022-11-11
Saat:20:02:11 TSİ
Enlem:39.586 N
Boylam:40.501 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/mnW4j20sSL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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