Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2026 05:19

Gazzeli kız çocuğu, ilk okul gününde katil İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Gazze'nin zorlu şartları altında yeni eğitim-öğretim yılına adım atan 9 yaşındaki Filistinli Vefa Akile, heyecanla beklediği ilk okul gününde İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazzeli kız çocuğu, ilk okul gününde katil İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Katil İsrail'in, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezindeki Şifa Caddesi'nde sivil bir araca düzenlediği saldırısında hayatını kaybeden Vefa Akile ve babası Yusuf Akile'nin (36) cenazeleri, Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Söz konusu saldırı, Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevincini büyük bir trajediye dönüştürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Vefa Akile'nin cansız bedeninin etrafına okul kitapları, defterleri ve kırtasiye malzemelerinin saçıldığı görülüyor.

Gazze'deki savaşın ortasında eğitime ve hayata tutunmaya çalışan binlerce çocuktan biri olan Vefa'dan geriye, okul formasıyla çekilmiş tebessüm eden bir fotoğrafı kaldı.

Saldırıların gölgesinde bir eğitim mücadelesi

Filistin Eğitim Bakanlığı, yeni ders yılının 16 Eylül'de başlayacağını duyursa da Gazze genelinde birçok okul ve alternatif eğitim noktası hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapmıştı.

İsrail’in neden olduğu ağır yıkım ve durmaksızın süren bombardımanı nedeniyle okul binalarının büyük kısmının kullanılamaz hale geldiği bölgede, çocuklar derslerini çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici öğrenme merkezlerinde sürdürmeye çalışıyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 30’undan fazlasını çocuklar oluştururken, yaşamını yitiren çocuk sayısı 21 bin 283'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 19 bini okul çağındaki öğrencilerden oluşurken, 44 binden fazla çocuk ise yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:09
Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
04:06
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasak
04:03
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
02:50
Soykırımcı İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti
02:31
Nevşehir'de ATV'nin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti
00:36
Beykoz’da 7 katlı iş merkezinde yangın çıktı
Rahvan atlar Erzurum'da hünerlerini sergiledi
Rahvan atlar Erzurum'da hünerlerini sergiledi
FOTO FOKUS
Çatıdan eve boğa düştü
Çatıdan eve boğa düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ