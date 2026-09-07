Gazzeli kız çocuğu, ilk okul gününde katil İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Katil İsrail'in, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezindeki Şifa Caddesi'nde sivil bir araca düzenlediği saldırısında hayatını kaybeden Vefa Akile ve babası Yusuf Akile'nin (36) cenazeleri, Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Söz konusu saldırı, Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevincini büyük bir trajediye dönüştürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Vefa Akile'nin cansız bedeninin etrafına okul kitapları, defterleri ve kırtasiye malzemelerinin saçıldığı görülüyor.

Gazze'deki savaşın ortasında eğitime ve hayata tutunmaya çalışan binlerce çocuktan biri olan Vefa'dan geriye, okul formasıyla çekilmiş tebessüm eden bir fotoğrafı kaldı.

Saldırıların gölgesinde bir eğitim mücadelesi

Filistin Eğitim Bakanlığı, yeni ders yılının 16 Eylül'de başlayacağını duyursa da Gazze genelinde birçok okul ve alternatif eğitim noktası hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapmıştı.

İsrail’in neden olduğu ağır yıkım ve durmaksızın süren bombardımanı nedeniyle okul binalarının büyük kısmının kullanılamaz hale geldiği bölgede, çocuklar derslerini çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici öğrenme merkezlerinde sürdürmeye çalışıyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 30’undan fazlasını çocuklar oluştururken, yaşamını yitiren çocuk sayısı 21 bin 283'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 19 bini okul çağındaki öğrencilerden oluşurken, 44 binden fazla çocuk ise yaralandı.