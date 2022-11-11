Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki farklı mevkilerdeki 2 lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden "TCSG-28" botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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