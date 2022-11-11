Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
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