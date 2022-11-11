Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza
Konya'da doğum gününü kutlamak için aracıyla drift yapması arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan ehliyetsiz sürücüye 12 bin 799 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarına yapılan ihbar üzerine, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi'nde A.D'nin caddede drift yaptığı, bu anların arkadaşı tarafından sosyal medyada "Reis yapıyor sporunu" ve "Doğum gününde dönen adam" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.
Konunun ilgili birimlere bildirilmesi üzerine kısa sürede araç sürücüsüne ulaşıldı.
Trafik ekipleri, tespit ettikleri A.D'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drift yapmak"tan 12 bin 799 lira idari para cezası uyguladı.
A.D'ye ait olmadığı anlaşılan aracın sahibine de "sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak"tan 3 bin 674 lira ceza kesildi.
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