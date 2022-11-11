Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de yediği mantardan zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sarıyer'de birlikte mantar yediği eşi ölen, kendisi de hastanede tedavi altına alınan Feriza Yıldız yaşamını yitirdi.
Sarıyer'de ormanlık alanda topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan çiftten Yusuf Yıldız'ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Feriza Yıldız da İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriza Yıldız'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayın geçmişi
Sarıyer'deki ormanlık alanda topladıkları iddia edilen mantarı yiyen Yusuf ve Feriza Yıldız çifti, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, Yusuf Yıldız yaşamını yitirmişti.
Yoğun bakımda tedavi gören ve mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğerinde hasar oluşan Feriza Yıldız ise karaciğer nakli olmuştu.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi İstanbul
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