Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da seyir halindeki tır alev aldı
[Fotograf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken yanan akü suyu yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Ş.Ç. idaresindeki akü suyu yüklü tır, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ilçe merkezine seyir halindeyken nedeni bilinmeyen şekilde yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şoför olaydan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Ağrı
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