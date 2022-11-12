Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boğazına şeker kaçan çocuğun kurtarılma anı kamerada
[Fotograf: DHA]
Elazığ'da sokakta yürürken nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, doktorun hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki çocuğun yediği şeker soluk borusuna kaçtı.
Nefes alamayan çocuk ve babası yakındaki bir hastaneye getirildi. Doktor çocuğun boğazına kaçan şekeri hızlı bir müdahaleyle çıkarttı.
"Gözyaşlarıma hakim olamadım"
Bebeği kurtaran doktor Yusuf Kenan Aydın, "Çok hızlı davranarak duruma müdahale ettik. Başarılı olduk ve çocuğun hayatını kurtardık. O şekeri çıkarırken de bir anlık sinir ve yaşanan durumdan kaynaklı şekeri yere vurarak kırdım. Bu durumun mutluluğu tarif edilemez gerçekten. O an baba hüngür hüngür ağladı ben de orada gözyaşlarıma hakim olamadım. Lütfen aileler çocuklarına şeker verirken çok dikkat etsinler" dedi.
Etiketler: Elazığ
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