Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi çevre yolu Arnavutköy Kiptaş Konutları mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre otomobil ile iş çıkışı evlerine giden Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç Kiptaş mevkiine geldiği esnada araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç'ın yol çalışmasını fark edemeyerek manevra yapması üzerine bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.