Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan İran plakalı bir araç, Korhan yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi.
Kazada devrilen otomobilde biri çocuk olmak üzere İran uyruklu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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