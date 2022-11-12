Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan İran plakalı bir araç, Korhan yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi.

Kazada devrilen otomobilde biri çocuk olmak üzere İran uyruklu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.