İstanbul'da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Fatih ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslerde tarihi eser değeri taşıyan objelerin olduğu bilgisini alan ekipler baskın düzenledi.

Aramalarda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 bin 508 tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında şunlar bulunuyor:

"Bronz ve gümüş 635 adet sikke, milattan önce 2000 yılına ait pişmiş toprak kil tabletler, Türk-İslam geleneği ve motifleriyle bezenmiş, şekil verilmiş mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları ile Roma-Bizans dönemlerine tarihlendiği düşünülen üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu ikon ve ikonalar bulunan tablolar, kolye ucu, kemer tokaları, süs eşyaları, çeşitli muhtelif formlarda ve nitelikte metal objeler."

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.