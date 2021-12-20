Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selimiye Kışlası önünde sürüklenen tekne ekipler tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul'da etkili olan fırtına sebebiyle Selimiye Kışlası önünde bir tekne sürüklendi. Ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimiye Kışlası önünde 9 metrelik teknenin sürüklendiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Selimiye Kışlası önünde sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 botumuzca yedeklenerek Harem İstasyonu'na emniyetle yanaştırıldı."
Selimiye Kışlası önünde sürüklenen içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 botumuzca yedeklenerek Harem İstasyonu’na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/FR2Q1QmDni— KEGM (@kiyiemniyet) December 20, 2021
Etiketler: Sosyal Medya İstanbul Fırtına
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