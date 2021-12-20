Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop kıyılarında bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.
Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
20 Aralık 2021 (Pazartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 20, 2021
Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CBVAuh7p0e
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Fırtına Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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