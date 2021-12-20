Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop kıyılarında bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.