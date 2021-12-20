Bitlis'te merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."