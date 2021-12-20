A.Ç., Adana Çukurova'daki evinin önünde 11 Aralık’ta, 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.

İddiaya göre şüpheliler, A.Ç.’yi Seyhan'daki bir ofise götürüp saatlerce dövdü ve elektrik vererek işkence etti. Cep telefonunu ve parasını da gasbettikten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden A.Ç.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

3 tabanca ve elektroşok cihazı ele geçirilidi

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Çiçek ve kardeşi Ahmet Çiçek ile arkadaşları Mehmet Tunç olduğunu tespit etti.

A.Ç.’nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle operasyon düzenlendi. Çiçek kardeşler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 elektroşok cihazı ve 1 bıçak ele geçirildi.

Tavan arasında saklanıyordu

Ofiste bulunamayan Mehmet Tunç'un bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi.

Söz konusu daireye yapılan baskında şüpheli, tavan arasında saklanırken yakalandı. Tunç’un saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. ile Ramazan K. de gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları bulunuyor

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet Tunç, ifadesinde, “A.Ç.’yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık” dedi.

Umut Çiçek ise A.Ç.’yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü.

Şüphelilerin "yağma", "fuhşa teşvik", "kasten yaralama", "şantaj" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Mehmet Tunç ile Umut Çiçek tutuklandı, Ahmet Çiçek ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.