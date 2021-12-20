Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.
Van'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, 13-19 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 39 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 41 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 13 kişiden 4'ü tutuklandı.
Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda da aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak, fişek, uyuşturucu, çalınan çeşitli malzemeler ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.
Etiketler: Polis Suç Örgütü Van Hırsızlık
Son Haberler
- 12:12
- 12:12
- 12:10
- 11:55
- 11:48
Sıradaki Haber
Van'da 4600 çığ patikası tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz