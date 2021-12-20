Van'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 13-19 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 39 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 41 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda da aranan bir şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak, fişek, uyuşturucu, çalınan çeşitli malzemeler ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.